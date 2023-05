Tutto pronto: la Gelbison prepara l’esame Finale

Giuseppe Galderisi in vista della partita di ritorno del Play-out di Serie C girone C, che si giocherà sabato alle ore 15:00 allo “Stadio S.Filippo-Franco Scoglio” di Messina.

Le dichiarazioni

“Sarà una partita difficilissima, ci siamo preparati a questo esame orale davanti ad una commissione di tutto rispetto, sicuramente saremo pronti a dare tutto per ottenere la vittoria.

“Loro avranno solo un risultato, cioè la vittoria, noi non penseremo a gestire la gara, anche perché nel calcio non si può mai gestire, ma proveremo a sfruttare tutte le nostre caratteristiche troveremo un ambiente caldissimo, ma i ragazzi sono pronti anche a questo, abbiamo curato tutti i minimi particolari, ora tocca solo a noi.

Sappiamo che è una finale, perciò chi vince si salva, la partita d’andata ormai è archiviata, dobbiamo pensare solo a sabato non saranno della partita Sanè e probabilmente anche Porcino e Caccavallo, anche se per Porcino, forse ci sono qualche possibilità”

Queste le parole di Mister Galderisi prima della delicata sfida di Sabato che deciderà se la Gelbison riuscirà a mantenere la categoria.