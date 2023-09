Tutto pronto ad Ispani per l’inaugurazione del Circolo Nautico Capitello, ecco il programma

Il 30 settembre 2023, si terrà con grande entusiasmo l’inaugurazione del Circolo Nautico Capitello, un’eccitante e fondamentale aggiunta al panorama nautico della regione. L’evento sarà onorato dalla partecipazione di eminenti personalità, tra cui il Sindaco di Ispani, Francesco Giudice, e illustri rappresentanti istituzionali ed esperti del settore marittimo. Il programma prevede interventi di grande spessore, in cui saranno approfondite le risorse, le opportunità e il potenziale di sviluppo del territorio circostante. Tra i relatori si annoverano Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nonché Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio Regione Campania, proponente della legge regionale n. 16 del 20/07/2021 con cui la Regione Campania ha riconosciuto e valorizzato il ruolo dei circoli nautici e Presidente della Consulta permanente per la funzione sociale del Mediterraneo e delle altre acque navigabili.

L’evento

Un aspetto di grande rilievo sarà l’analisi della presenza dei Circoli Nautici sul territorio e la coesione sociale, tema approfondito dal Presidente dell’Associazione dei Circoli Nautici della Campania, Gianluigi Ascione. L’evento proporrà un focus particolare sulla Blue Economy come leva di sviluppo per il territorio, grazie all’intervento dell’architetto Giuseppe Profenna dell’Osservatorio Blue Economy della Fondazione Ad Astra. Non mancherà l’approfondimento sul canoismo nel Cilento da parte del Fiduciario zonale CONI, Nicola Cogliandro.

Le finalità

La Presidente del Circolo Nautico Capitello, Anna Arenella, presenterà le caratteristiche e le finalità sociali, ambientali, culturali e sportive del Circolo, evidenziandone il ruolo chiave nel promuovere la passione per il mare e l’ambiente circostante. L’inaugurazione del Circolo Nautico Capitello rappresenta un’importante tappa nel percorso di valorizzazione della nautica e della cultura marittima nel territorio del Cilento, promuovendo l’interesse e la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

Le info utili

Sarà un momento di confronto e di prospettiva per il futuro, nel segno di un progresso sostenibile e responsabile. Contatti per la stampa: Anna Arenella Presidente Circolo Nautico Capitello Cell. 3381895506 email:circolocapitello@libero.it