Tutto pronto a Castellabate per il ritorno dell’attesissima manifestazione: “Tra Vasci e Vichi, Presepe vivente”

Anche quest’anno il borgo è pronto a riaprire i suoi caratteristici “vasci” e i suoi vicoletti sconosciuti per farci vivere un viaggio indietro nel tempo. Mancano pochi giorni all’attesissima manifestazione Tra Vasci e Vichi- Presepe Vivente, giunta alla sua quarta edizione, che ha affascinato ed incantato migliaia di visitatori. Il viaggio nel Natale di un tempo alla riscoperta di antichi sapori, mestieri, arti e balli inizierà il 22 dicembre, e avrà luogo nei giorni 23-26-27 dicembre 2023 e 5-6 Gennaio 2024.

Tra storia e tradizione

Un’emozionante passeggiata nei vicoletti e tra gli scorci poco conosciuti, tra antichi vasci custoditi gelosamente nel tempo, tra scene di vita quotidiana fatte di semplicità, di antichi mestieri, piatti poveri dal gusto autentico e animate da musica dal vivo cilentana. Un imperdibile appuntamento alla scoperta del borgo a Natale per lasciarsi stupire ed incantare dalla inestimabile bellezza sprigionata da ogni suo piccolo scorcio.

L’appuntamento

“Vi aspettiamo per questa passeggiata a Castellabate per divertirci ed emozionarci insieme in un’atmosfera natalizia unica e suggestiva”– fanno sapere gli organizzatori.