Tutto facile per l’Agropoli a Cervinara: delfini vincono 6 a 0

L’Us Agropoli rispetta il pronostico e supera in trasferta l’Audax Cervinara, guadagnando tre punti preziosissimi per la lotta alla salvezza.

La gara

L’Agropoli parte subito fortissimo e nel giro di 4’ va in vantaggio di due reti: apre l’incontro Tegolo che sfrutta una disattenzione del portiere avversario e poi Chietti realizza lo 0-2.

Dopo il doppio vantaggio I delfini rallentano mantenendo il possesso del pallone e trovando trame pericolose con i vari Ferraiolo e Romano. Ci prova anche Cusanno sugli sviluppi di corner, ma il suo colpo di testa viene respinto dal portiere avversario in corner.

Sul culmine della prima frazione arriva anche la terza rete dei delfini ad opera di Ferraiolo.

Nella ripresa il monologo è lo stesso con l’Agropoli che aumenta ancora di più il vantaggio con un tiro a giro da fuori area di Romano per lo 0-4; i delfini continuano a spingere nonostante il parziale e poco dopo trovano anche la quinta rete con Tegolo che mette a segno la sua doppietta personale per lo 0-5, Ferraiolo pochi minuti dopo non è da meno e arrotonda ancora di più il vantaggio portando l’Agropoli sullo 0-6.

Nel finale di gara spazio anche per alcuni giovani esordienti tra le maglie dei delfini, tra cui il figlio d’arte Cimadomo.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-6 per l’Agropoli che guadagna tre punti preziosi per la lotta salvezza.