Turismo nel salernitano tra alti e bassi. Boom solo nei weekend

Il turismo nel salernitano sta vivendo un momento parzialmente positivo, con numeri in crescita e un profilo del visitatore in continua evoluzione. Salerno città sta attirando visitatori che scelgono di fermarsi per un periodo più lungo, tra due e tre notti. Questa tendenza è particolarmente evidente nel settore extralberghiero, dove si registra un notevole incremento delle prenotazioni, soprattutto per le strutture situate nel centro storico.

Stranieri in aumento

La novità di quest’anno è l’aumento significativo del turismo straniero. Oltre ai tradizionali visitatori europei e americani, si registra un crescente interesse da parte di argentini e coreani.

La Costiera Amalfitana, con le sue perle come Amalfi e Positano, rimane la regina indiscussa del turismo di lusso. Tuttavia, si registra un leggero calo delle presenze rispetto agli anni precedenti. Anche il Cilento, pur mantenendo un buon livello di affluenza, soprattutto nei weekend e nel periodo di Ferragosto, presenta alcune flessioni in alcune località.

Fa eccezione Paestum, che grazie a un ricco calendario di eventi e alla sua straordinaria bellezza archeologica, continua ad attirare numerosi visitatori, nonostante il caldo estivo.

Le preferenze dei turisti

I turisti che scelgono Salerno sono principalmente coppie e famiglie, ma non mancano i giovani. Sempre più spesso, i visitatori preferiscono periodi meno affollati, come l’autunno e la primavera, per godere appieno della città e dei suoi dintorni.

L’apertura dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo del turismo. Sebbene i numeri siano ancora contenuti, si prevede una crescita significativa nei prossimi anni.