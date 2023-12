Tunnel senza fine per la Gelbison. Arriva una sconfitta a Gravina

Il Gravina infligge la quarta sconfitta di fila alla Gelbison. Un match da incubo per mister Erra, che dal suo ritorno a Vallo della Lucania ha collezionato solo sconfitte. Il campionato è ancora lungo, ma i Rossoblù sembrano aver sbarrito la verve.

La partita

Come previsto mister Erra schiera dal primo minuto Gagliardi, in luogo di Bubas. Non viene, però, attuata la variazione di modulo dal 352 al 433. Il barocentro dei vallesi rimane dunque troppo.

È una disattenzione a concedere il vantaggio al Gravina, che recupera sulla trequarti. Da Silva riesce a insaccare con un tiro a giro. Al minito 25′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con il capitano Chirardia. È ancora Da Silva a firmare la doppietta personale e a choudere il match. Siamo al minuto 37′.

Nella ripresa la Gelbisom cerca di rimettere in piedi la sfida. Tuttavia, il goal del 3 a 1 arriva solo al minuto 90′ con il solito Croce.