Tumori testa-collo: screening gratuito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania

La prevenzione sanitaria torna in primo piano a Vallo della Lucania. Il Dott. Giovanni Rodio, specialista in Otorinolaringoiatria dell’ospedale “San Luca”, è intervenuto nella trasmissione Anteprima News per presentare e promuovere la nuova campagna di screening gratuito contro i tumori della testa e del collo, organizzata nell’ambito della Make Sense Campaign nazionale.

L’importanza della diagnosi precoce per i tumori testa-collo

Durante il suo intervento, il Dott. Rodio ha sottolineato l’importanza vitale della diagnosi precoce: individuare tempestivamente queste patologie — che colpiscono bocca, lingua, gola e laringe — permette infatti di raggiungere tassi di guarigione altissimi. Per questo motivo, l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero cilentano aprirà le porte ai cittadini per un’intera settimana dedicata ai controlli preventivi.

Le visite si svolgeranno da lunedì 21 a sabato 26 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’ambulatorio ORL situato al settimo piano dell’ospedale “San Luca”. L’accesso allo screening è completamente gratuito e non richiede alcuna prenotazione.

Sintomi da non sottovalutare: l’appello dello specialista

Lo specialista ha invitato tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di salute, con particolare attenzione a chi manifesta da più di tre settimane sintomi campanello d’allarme come raucedine, dolore alla gola o comparsa di noduli al collo.