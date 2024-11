Truffe e tentate truffe agli anziani nel Vallo di Diano, 2 i nuovi episodi: ecco come agiscono i malfattori

Ancora truffe nel Vallo di Diano. Le truffe e le tentate truffe ai danni degli anziani nel Vallo di Diano continuano a rappresentare un problema significativo. Nelle ultime ore, si sono registrati un episodio di truffa a Polla e un tentativo di truffa a Sant’Arsenio.

Il modus operandi

I malfattori hanno contattato le loro vittime telefonicamente, riuscendo a farsi consegnare circa 900 euro. Nel caso della tentata truffa a Sant’Arsenio, è stato l’intuito della badante di un’anziana a impedire che la donna trasferisse circa 1000 euro per “soccorrere” un nipote in difficoltà. Di fronte a tali situazioni, sia a Sant’Arsenio che a Polla è stata avviata un’azione di sensibilizzazione per mettere in guardia la popolazione da parte della Polizia Municipale, sollecitando massima attenzione e anche in casi di truffe e tentate truffe l’intervento delle forze dell’ordine.

La raccomandazione

È fondamentale che anche i familiari e coloro che si prendono cura degli anziani siano particolarmente vigili e attenti a questi episodi.