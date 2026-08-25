Truffe case vacanza nel Cilento: finti annunci e raggiri a Centola

Durante l’estate si intensifica il fenomeno delle truffe legate all’affitto delle case vacanza nel Cilento. Il meccanismo del raggiro si ripete con modalità simili: appartamenti pubblicizzati a prezzi stracciati sui social network e sui portali di annunci, foto realistiche e descrizioni dettagliate per attirare turisti in cerca di un’occasione conveniente. Nella maggior parte dei casi, i potenziali ospiti versano una caparra caparra confirmatoria tramite ricariche di carte prepagate o bonifici non tracciabili, per poi scoprire solo al momento dell’arrivo sul posto che l’immobile è inesistente o che i legittimi proprietari non erano minimamente a conoscenza dell’inserzione.

Il caso di Centola e le segnalazioni nel Cilento

L’ultimo episodio in ordine di tempo è stato registrato a Centola, dove una struttura ricettiva è apparsa online con un’offerta di soli 200 euro per la locazione in piena alta stagione. Un prezzo decisamente fuori mercato che ha insospettito diversi utenti prima che la truffa venisse smascherata. Situazioni analoghe si sono verificate di recente anche a Camerota: in quella circostanza un gruppo di giovani turisti, arrivato a destinazione senza trovare l’alloggio prenotato, ha evitato di trascorrere la notte all’aperto unicamente grazie alla solidarietà dei residenti locali, che si sono attivati per reperire una sistemazione alternativa in extremis.

Come riconoscere i raggiri e tutelarsi prima di prenotare

Per evitare di cadere nella rete dei truffatori è fondamentale adottare precise precauzioni durante la fase di ricerca e prenotazione del soggiorno: