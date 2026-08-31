Truffa online con attacco “zero-click” su WhatsApp ad un 30enne salernitano: a processo uomo di Aversa

Si avvia verso la fase processuale la vicenda che vede coinvolto un trentenne salernitano, vittima di una complessa e insidiosa truffa informatica orchestrata tramite messaggistica istantanea. Il prossimo 7 ottobre si terrà infatti la prima udienza predibattimentale dinanzi al Tribunale di Napoli Nord a carico di un uomo residente ad Aversa, imputato per truffa online. I dettagli dell’inchiesta mettono in luce una modalità d’attacco cibernetico avanzata, capace di raggirare gli utenti sfruttando la fiducia familiare e le vulnerabilità dei sistemi digitali.

La dinamica del raggiro tramite la truffa del familiare

La vicenda ha avuto inizio a seguito della denuncia presentata dalla vittima, S.R., assistito dall’avvocato Nicola Suadoni. Il giovane aveva ricevuto sul proprio smartphone un messaggio proveniente dall’account WhatsApp della madre, all’interno del quale veniva formulata una richiesta urgente di denaro da inviare tramite bonifico bancario per far fronte a un’improvvisa emergenza.

L’elemento di estrema pericolosità della truffa risiede nel fatto che il profilo del familiare era stato precedentemente sottratto e compromesso. Il messaggio appariva del tutto autentico, azzerando le normali cautele che la vittima avrebbe potuto adottare di fronte a un contatto sconosciuto.

La tecnica “zero-click” e le vulnerabilità di sistema

A rendere la truffa particolarmente insidiosa è stata l’adozione del cosiddetto attacco “zero-click”. Questa tipologia di aggressione informatica consente ai cybercriminali di prendere il controllo di un dispositivo o di un profilo senza che l’utente compia alcuna azione, come ad esempio il clic su link sospetti o il download di allegati infetti.

Il malintenzionato ha infatti sfruttato alcune falle di sicurezza presenti su versioni non aggiornate dei sistemi operativi iOS e dell’applicazione WhatsApp su dispositivi Apple. Una volta ottenuto l’accesso all’account della madre del giovane, l’imputato si è finto la donna simulando uno stato di grave e imminente necessità per farsi accreditare la somma di denaro.

Il processo e la costituzione di parte civile

Nel corso dell’udienza predibattimentale del 7 ottobre dinanzi al giudice del Tribunale di Napoli Nord, la persona offesa formalizzerà la propria costituzione di parte civile. L’obiettivo della difesa è ottenere il pieno risarcimento dei danni e la reintegrazione della somma di denaro fraudolentemente versata a seguito del raggiro. L’appuntamento giudiziario rappresenta un passaggio fondamentale per far luce su un fenomeno criminale in costante crescita e sempre più sofisticato.