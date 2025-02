Trovato privo di vita in Sardegna: a Torraca una messa in suffragio di Maurizio Fittipaldi

La comunità di Torraca si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia di Maurizio Fittipaldi, il 39enne originario del posto ma residente da anni in Sardegna, trovato privo di vita lo scorso 7 Febbraio nelle campagne di Lotzorai.

Una notizia che ha scosso Torraca

Una terribile notizia che nei giorni scorsi ha colpito la piccola comunità del Golfo di Policastro, ancora incredula per quanto accaduto. Dopo le esequie che si sono tenute lo scorso sabato in Sardegna, una messa in suffragio di Maurizio Fittipaldi verrà celebrata anche nel borgo collinare di Torraca.

Messa in suffragio

Un momento di preghiera che si terrà nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo martedì 12 Febbraio alle 18:30, per un ultimo saluto al tanto amato e compianto agente di Polizia. Una terribile vicenda che ha unito la comunità di Torraca, dove il 39enne era nato e dove aveva trascorso gran parte della sua vita, e quella Sarda dove Fittipaldi da tempo si era trasferito ed aveva messo su famiglia con la moglie Sarah, affetta da gravi problemi di salute.

Motivo per il quale nei giorni scorsi è partita anche una gara di solidarietà, lanciata dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Tortolì – dove Maurizio Fittipaldi prestava servizio – a sostegno della giovane donna. Un gesto per onorare la memoria del 38enne, rimasto nei cuori e nei ricordi di tutti.