Trovato con cocaina, eroina e hashish: arrestato un uomo a Salerno

Nel pomeriggio del 30 settembre, a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”, M.D.C..

Le indagini

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per 5 grammi, eroina per 3 grammi e hashish per 40 grammi, tre bilancini di precisione.

Non solo: l’uomo aveva con sé materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 740,00 verosimile provento dell’attività illecita. Di qui il provvedimento di arresto.