Trovato con armi e droga, un arresto nel salernitano

Nella trascorsa notte, a San Cipriano Picentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di S.F., per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni”.

Le accuse

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria operante, l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di grammi 3 di crack, grammi 2 di marjuana, un bilancino di precisione, la somma in contanti di euro 1.200,00. Non solo: aveva anche un fucile calibro 20 risultato essere oggetto di furto e 13 cartucce delle stesso calibro.