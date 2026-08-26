Trofeo dei Parchi Naturali: finale storico in Campania con il Rally del Sele

Per la prima volta nella storia del Trofeo dei Parchi Naturali, la challenge più longeva d’Italia dedicata alla mountain bike, il gran finale si disputerà nell’arco di un solo weekend con due tappe consecutive. Un appuntamento inedito che porterà il circuito nel cuore della provincia di Salerno, trasformando l’ultimo atto della stagione in una sfida ancora più spettacolare e impegnativa.

Sabato 29 agosto sarà Contursi Terme a ospitare la Marathon del Sele, storica manifestazione organizzata da Bike & Sport di Luciano Forlenza. Il giorno successivo, domenica 30 agosto, il testimone passerà alla vicina Colliano con la Marathon dei Monti Eremita e Marzano, curata dalla Ciclistica Oliveto Citra. Due gare, due organizzazioni di grande esperienza e due territori che negli anni hanno saputo costruire un forte legame con il mondo della mountain bike.

Due tappe in ventiquattro ore per incoronare i campioni

La scelta di concentrare le due prove in appena ventiquattro ore rappresenta una novità assoluta per il Trofeo dei Parchi Naturali e nasce con l’obiettivo di rendere ancora più coinvolgente il finale della challenge. Oltre al valore agonistico delle singole gare, gli atleti saranno chiamati a gestire recupero, alimentazione e condizione fisica, affrontando un banco di prova che metterà in evidenza completezza e continuità di rendimento.

La doppia tappa punta inoltre a dare ancora più importanza all’epilogo del circuito. Nelle challenge, infatti, l’ultima prova rischia spesso di risentire di classifiche già consolidate e della rinuncia di chi non è più in corsa per le posizioni di vertice. Quest’anno, invece, il finale sarà un evento unico, compatto e ricco di contenuti, capace di mantenere alta la tensione sportiva fino all’ultimo chilometro.

Ad aumentare l’interesse sarà anche la diversa natura tecnica delle due marathon. La Marathon del Sele proporrà un percorso più dinamico e tecnico, adatto agli atleti capaci di rilanciare continuamente il ritmo e interpretare al meglio i tratti più guidati. La Marathon dei Monti Eremita e Marzano offrirà invece caratteristiche differenti, con un tracciato che premierà soprattutto resistenza, capacità di gestione dello sforzo e qualità degli scalatori. Due prove complementari che richiederanno ai biker di adattarsi rapidamente, cambiando approccio da un giorno all’altro.

Debutta il Rally del Sele, la prima corsa a tappe campana

La grande novità del weekend sarà però il Rally del Sele, riservato agli atleti impegnati sui percorsi marathon. Si tratta della prima corsa a tappe dedicata alla mountain bike organizzata in Campania, un format che guarda alle competizioni internazionali e che aggiunge un ulteriore elemento di fascino al finale del Trofeo dei Parchi Naturali.

Il Rally prenderà il via venerdì 28 agosto con un prologo nel comune di Oliveto Citra, punto di collegamento tra Contursi Terme e Colliano, per poi proseguire con le due marathon del sabato e della domenica. Tre giorni consecutivi di gara che trasformeranno il territorio salernitano nel punto di riferimento della mountain bike del Sud Italia.

Le corse a tappe representano una formula sempre più apprezzata nel panorama delle ruote grasse perché permettono di valorizzare non soltanto la prestazione della singola giornata, ma anche la capacità degli atleti di recuperare, gestire le energie e mantenere continuità di rendimento. Il Rally del Sele offrirà ai partecipanti proprio questa esperienza, proponendo un percorso agonistico articolato che va oltre la classica gara domenicale.

Tutte e tre le competizioni saranno inoltre accompagnate dalla supervisione tecnica di Michele Senatore, Presidente Regionale Fuoristrada, Presidente Provinciale FCI Salerno e grande amico e collaboratore del circuito Rally del Sele. La sua esperienza e competenza rappresenteranno un importante valore aggiunto per garantire qualità, attenzione agli aspetti tecnici e piena valorizzazione dell’esperienza sportiva degli atleti.

Un’opportunità per il turismo e le aree interne

L’intero evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione del territorio. Contursi Terme, Oliveto Citra e Colliano saranno protagonisti di un fine settimana che unirà sport, turismo e valorizzazione delle aree interne della provincia di Salerno, mettendo in mostra paesaggi, sentieri e borghi che da anni fanno da cornice alle più importanti manifestazioni di mountain bike del Mezzogiorno.

Per il Trofeo dei Parchi Naturali sarà il momento decisivo della stagione, quello in cui verranno assegnate le maglie della challenge dopo mesi di gare lungo i sentieri dei parchi del Sud Italia. Ma sarà soprattutto una grande festa delle ruote grasse, capace di riunire atleti, società, accompagnatori e appassionati in un weekend destinato a scrivere una pagina nuova nella storia del circuito.

Con la doppia tappa Contursi Terme-Colliano e il debutto del Rally del Sele, il Trofeo dei Parchi Naturali conferma ancora una volta la propria volontà di innovare, proponendo un format capace di coniugare competizione, spettacolo e valorizzazione del territorio. Un finale di stagione che guarda al futuro della mountain bike senza perdere il legame con la tradizione che, da anni, contraddistingue il circuito.