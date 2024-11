Tris della Gelbison sempre al comando della Serie C femminile

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nel dodicesimo turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Serie C femminile: terzo successo di fila per la Salernitana

La Salernitana, alle 14:30, ha fatto visita al Catania. Coach De Risi ha schierato dal primo minuto un 4-4-2 con Pascale in porta, Ferrentino, De Lucia, Cozzolino ed Apicella nel pacchetto arretrato, Falivene e Sabatino in mediana con Buechel e Colonnese larghe mentre Olivieri e Cuomo formavano il tandem offensivo.

Successo di misura per le granata che trovano la terza gioia consecutiva, dopo Giovanile Rocca e Siracusa battuta la terza sicula di fila salendo a quota 18 punti a -3 dal quinto posto. Gara bloccata e senza grossi sussulti con la rete che decide il match che arriva nella ripresa grazie al guizzo di Olivieri che, al 13′, capitalizza al meglio l’assist tra le linee di Sabatino. La Salernitana nel finale di gara si abbassa contenendo le sfuriate delle etnee con Pascale, comunque, chiamata ad interventi di ordinaria amministrazione.

Gelbison: tris al Grifone Gialloverde

La Gelbison, alle 15:30, era di scena sul campo delle laziali del Grifone Gialloverde. Mister Tarabusi si affida dal primo minuto a Costantino tra i pali, Orsi, Grecu, Borrelli e Visani in difesa con Cicchinelli, Visani e Romeo a centrocampo e Sacco, Sesto e Avallone davanti.

Le rossoblù non sbagliano vincendo anche a Roma per 0-3. Nella prima frazione, dopo l’equilibrio iniziale, è Sacco, esterno con vizio del gol, a segnare per due volte portando le squadre negli spogliatoi sul 2-0 nella ripresa, invece, il tris è opera di Vergari che chiude i giochi regalando altri tre punti ai cilentani di mister Tarabusi che salgono a quota 30 mantenendo le quattro lunghezze di vantaggio sul terzetto formato da Roma Calcio Femminile, Trastevere e Frosinone, che però hanno già osservato il loro turno di riposo.

Domenica prossima la Salernitana riceve il Palermo mentre la Gelbison il Matera.