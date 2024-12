Tris al Serino per la Battipagliese

Nella diciassettesima ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il “Renzulli” di San Michele di Serino con il punteggio finale di tre a zero al termine di una gara dominata in lungo e largo dagli uomini di mister Pietropinto.

La sintesi

Eppure la Virtus Serino inizia bene con una conclusione ravvicinata di Nappi contrata a dovere da Trapani sul suo palo di appartenenza ma sarà la prima e ultima parata del piplet bianconero in tutto il match. Al 20’ la sblocca la Battipagliese: calcio piazzato di Tedesco e incornata vincente di Magliano al secondo centro consecutivo e al quarto stagionale con la maglia bianconera.

Nel finale di tempo preme la Virtus Serino ma non crea pericoli alla retroguardia ospite.

Ad inizio ripresa è la Battipagliese a rendersi pericolosa prima con una rovesciata spettacolare di Ripa che colpisce la base del palo alla sinistra di Reppucci e poi con Tedesco che, ben imbeccato da Ripa, arriva a tu per tu con il portiere di casa che gli devia la sfera con il piede.

Sul susseguente calcio d’angolo lo stesso Tedesco che, a rientrare e direttamente dalla bandierina, sorprende Reppucci per il suo primo squillo in maglia bianconera. Nel finale, al minuto 37’, c’è gloria anche per Ripa che concretizza al meglio un cross da sinistra del solito Tomolillo. Sono quattordici in campionato per il trentanovenne attaccante di Battipaglia. Nel finale di gara è semplice accademia.