Tribunale di Sala Consilina soppresso da circa 10 anni, possibile riapertura. Se ne è parlato al Consiglio Comunale straordinario

Il Tribunale di Sala Consilina è stato al centro di un Consiglio Comunale straordinario tenutosi presso il Teatro Scarpetta, a cui hanno partecipato diversi sindaci del territorio e importanti personalità politiche e giuridiche della regione.

Una grave carenza di servizi sul territorio

Il Tribunale, infatti, è stato soppresso circa 10 anni fa e annesso al Tribunale di Lagonegro, in Basilicata, ma la decisione non ha prodotto l’effetto sperato. Il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità per la riapertura del Presidio di Giustizia del Vallo di Diano.

Gli interventi

Tra le personalità politiche presenti all’evento, il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, i Consiglieri Regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro e Sala Consilina, Enzo Bonafine. Il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, si è detto soddisfatto dell’intervento del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha mostrato interesse per il problema.

Il commento

Secondo il sindaco, a 10 anni dalla riforma della Giustizia che ha portato alla chiusura del Tribunale di Sala Consilina, non si è registrato un miglioramento dell’efficienza dei servizi e non si è effettuata una spending review adeguata.

Il sindaco ha dichiarato che nella prossima Revisione della geografica Giudiziaria bisogna tener conto che il Tribunale di Sala Consilina debba essere riaperto. “Speriamo che questa battaglia raggiunga l’obbiettivo”, ha concluso il sindaco.

La riapertura del Tribunale di Sala Consilina sarebbe una grande vittoria per la comunità locale, che ha sofferto per la perdita di un importante presidio giudiziario.

La decisione del Consiglio Comunale di Sala Consilina rappresenta una forte spinta politica per riaprire il Tribunale e mettere fine alla carenza di servizi giudiziari nella zona.