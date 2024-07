Trentinara, la sede del Forum dei Giovani sarà intitolata al poeta “Giuseppe Liuccio”

Il Sindaco di Trentinara, Rosario Carione, ha parlato, ai microfoni di InfoCilento, dell’impegno nel sociale della comunità e del Forum dei Giovani che da poco ha eletto il suo nuovo direttivo.

Carione ha annunciato, in anteprima, che la sede affidata al Forum dei Giovani di Trentinara sarà presto intitolata a Giuseppe Liuccio, poeta, giornalista, professore e autore di testi che hanno portato il nome del Cilento in Italia e nel mondo come la famosa “Chesta è la terra mia“.

Liuccio passava molto tempo nel Cilento e a Trentinara e ha sempre rivendicato, anche nella sua produzione letteraria, le sue origini.

L’inaugurazione della sede che diventerà il “Centro Culturale Giuseppe Liuccio” dovrebbe essere fissata per il 22 agosto.