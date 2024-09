Trentinara, estate 2024: il bilancio del sindaco Rosario Carione

Numero di turisti ancora in crescita e grande successo per gli eventi di punta, si chiude con un bilancio positivo l’estate trentinarese. Il comune, negli ultimi anni, ha visto un incremento di turisti e visitatori intenzionati ad ammirare “la terrazza del Cilento”, a provare l’adrenalina di “Cilento in Volo”, ad affacciarsi dalla terrazza sospesa nel vuoto e passeggiare per le vie dell’amore e per le strade del borgo antico anche per conoscere le tante storie e leggende del paese e degustare i prodotti tipici.

Ai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, ha tracciato il bilancio della stagione estiva appena trascorsa.