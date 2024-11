Trentinara, approvato il progetto di fattibilità per realizzare un ponte tibetano

Il comune di Trentinara, noto per essere considerato la terrazza del Cilento, continua il suo percorso di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di grandi attrattori.

Il Comune, guidato dal sindaco Rosario Carione, puntualmente attrae tanti turisti e visitatori per le sue apprezzate Vie dell’Amore, per i suoi tanti scorci panoramici, per Cilento Volo, la zipline panoramica e mozzafiato, per la Sky Walk, la terrazza sospesa da brividi e il borgo potrebbe riservare ancora altre sorprese: la giunta comunale, infatti, ha approvato la proposta di deliberazione per il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di realizzazione di un ponte tibetano.

Il costo complessivo dell’opera è stato stimato in circa 3.000.000 di euro, l’ente è a lavoro sia per il prosieguo dell’iter per la realizzazione dell’opera, sia per intercettare i fondi che potrebbero portare, dunque, Trentinara ad avvalersi di un altro attrattore mozzafiato: il ponte tibetano.