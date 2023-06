Trenitalia suggerisce Paestum: luogo ideale per una vacanza last minute

Anche Paestum tra le località suggerite da Trenitalia per una vacanza last minute in occasione del ponte del 2 giugno. Ci sono tre giorni consecutivi da sfruttare per sfuggire al lavoro e alla quotidianità. Un primo assaggio di estate 2023. E Trenitalia ha deciso di proporre agli italiani dei luoghi da visitare sfruttando anche l’offerta proposta dalla compagnia, evitando quindi di dover prendere l’auto.

Le località italiane per una vacanza last minute

E tra le proposte di viaggio last minute ci sono Pescara, Termoli, Ortona, i centri della Toscana, la Puglia, l’isola d’Elba le Dolomiti ed anche Paestum.

Nel nome del trasporto intermodale, grazie al servizio Paestum Link di Trenitalia (combinazione treno + bus), “le stazioni ferroviarie di Paestum e Capaccio ora sono più vicine al Parco Archeologico di Paestum e alle spiagge di Via Laura e Santa Venere”, fanno sapere da Trenitalia.

Cosa visitare

Arrivati alla stazione di Paestum e Capaccio, infatti, si potranno raggiungere le località di Paestum Parco Archeologico, Paestum Via Laura Mare, Paestum Santa Venere con i mezzi di Busitalia (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS).

Dalla stazione di Capaccio, inoltre, i viaggiatori potranno raggiungere anche il Capoluogo e Piazza dei Martiri. Per acquistare il biglietto combinato è sufficiente digitare nei canali di vendita come stazione di arrivo o di partenza Paestum Parco Archeologico; Paestum via Laura Mare; Paestum Santa Venere; Capaccio Archeologico.