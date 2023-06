Treni in tilt sulla linea Roma-Napoli: disagi in Cilento

Treni in tilt dalle prime ore di questa mattina, martedì 27 giugno, sulla linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno. Un tragico incidente ha causato l’interruzione del traffico ferroviario, generando disagi e ritardi per i passeggeri. La scoperta di un cadavere lungo i binari, tra Pomezia e Campoleone, ha innescato l’allarme intorno alle 4,50 del mattino. Le forze dell’ordine, la polizia scientifica e l’autorità giudiziaria sono ancora sul posto per condurre le indagini e ricostruire l’accaduto.

Le circostanze dell’incidente ancora avvolte nel mistero

Il corpo senza documenti è stato ritrovato a circa 300 metri dalla stazione di Campoleone, in direzione Roma.

A segnalare la tragica scoperta è stato il macchinista di un treno, il quale potrebbe aver assistito all’incidente. Al momento, le circostanze del decesso sono ancora avvolte nel mistero, ma si sospetta che l’uomo fosse a bordo di un treno e che sia stato sbalzato fuori dal finestrino.

Analisi del treno coinvolto e conseguenze sul traffico ferroviario

Le autorità competenti stanno analizzando attentamente il treno coinvolto nell’incidente, che è stato fermato alla stazione Tiburtina. L’obiettivo è quello di raccogliere prove e indizi utili per comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

Disagi e limitazioni per i passeggeri

Tuttavia, l’impatto dell’incidente si fa sentire sulla circolazione ferroviaria lungo il tratto Roma-Sapri. I treni regionali stanno subendo limitazioni di percorso, cancellazioni e un aumento del tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Diversi passeggeri sono bloccati nelle stazioni del Cilento.