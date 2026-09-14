Treni, guasto ad Agropoli: caos e ritardi fino a 60 minuti sulla linea Tirrenica

Disagi alla circolazione ferroviaria si sono registrati nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, lungo la linea Tirrenica, nel tratto compreso tra Salerno e Paola. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, un treno ha riportato un guasto tecnico di entità tale da impedirne il prosieguo della corsa. L’avaria si è verificata nei pressi della stazione di Agropoli, episodio che ha causato forti rallentamenti al traffico ferroviario, in particolare nelle stazioni situate a sud di Salerno.

Treni coinvolti e ritardi superiori a 60 minuti

Secondo quanto riportato dal portale di Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti. Più critica la situazione per alcuni convogli a lunga percorrenza: il Frecciarossa Torino Porta Nuova – Reggio Calabria, il Frecciarossa Reggio Calabria – Roma Termini e l’Intercity Siracusa – Roma Termini potranno infatti accumulare ritardi superiori ai 60 minuti.

Caos e attese per i pendolari nel Cilento

Notevoli i disagi causati a numerosi viaggiatori e pendolari che da circa due ore si trovano fermi in alcune stazioni del Cilento in attesa di poter riprendere il proprio viaggio. Il portale di Trenitalia raccomanda di verificare l’andamento della circolazione ferroviaria in tempo reale prima di mettersi in viaggio.