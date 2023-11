Tre comuni dell’entroterra cilentano ammessi a finanziamento regionale per la metanizzazione

La Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto che prevede la realizzazione di una rete per il metano per i comuni delle aree interne del Cilento di Ottati, Castelcivita e Corleto Monforte.

La notizia fa ben sperare gli abitanti del territorio in quanto la rete di distribuzione del gas metano renderebbe più semplice e accessibile l’approvvigionamento energetico nelle comunità ed anche perché il metano è considerato uno dei combustibili fossili più puliti in termini di emissioni di carbonio rispetto ad altre fonti di energia.

Importi diversi per i tre comuni

Diversi gli importi destinati ai tre comuni: il finanziamento ammonta a 498.911,14 euro per il comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, a 1.104.019,61 euro per il comune di Ottati, guidato da Elio Guadagno e a 3.188.428,89 euro per il comune di Castelcivita retto da Antonio Forziati.

A questi importi potrebbero essere aggiunte altre somme destinate alla realizzazione del progetto di metanizzazione presentato dagli enti.

La metanizzazione comporterà dei vantaggi economici per i cittadini in quanto il passaggio al metano ha dei costi energetici inferiori rispetto alle altre fonti di energia.

Per il potenziamento della metanizzazione del territorio, il decreto dirigenziale 205 della Regione Campania del 12 settembre 2023, con il quale sono state riconosciute tali somme ai comuni elencati, ha previsto dei finanziamenti anche per altri due comuni del Cilento, ossia Capaccio Paestum e Castellabate per un importo, rispettivo, di 1.701.44,19 euro e di 1.155.220,56 euro.