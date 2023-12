Tre Comuni del Cilento insieme per progetto di sostegno all’imprenditoria giovanile. Ecco di cosa si tratta

I Comuni di Torre Orsaia, Rofrano e Laurito intendono partecipare, in forma associata, al Bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento dei Progetti relativi al Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni

Il progetto

I tre centri del Cilento hanno avviato da tempo azioni congiunte e si dichiarano disposti a stipulare un’intesa per la definizione e attuazione di progetti ed interventi congiunti nel campo della salvaguardia ambientale, del patrimonio infrastrutturale esistente, di infrastrutture a rete e servizi socio-culturali favorendo la piena integrazione delle infrastrutture presenti sui territori dei rispettivi Comuni.

Per questo è stata approvata la proposta progettuale esecutiva denominata “Borghi Torre Orsaia, (capofila), Rofrano e Laurito: Progetto di Sostegno alla Imprenditoria Giovanile Cilentana per l’avvio di nuove attività mediante la Riqualificazione dei Centri Storici e la Promozione Turistica”, per l’importo complessivo di € 2.099.784,63.

Gli obbiettivi del piano

Il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni è finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Possono partecipare alla presente selezione pubblica i piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021; l’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto.