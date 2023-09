Dal porto di Scario a quello di Maratea a bordo di un Kayak per una traversata che ha unito questa mattina diversi appassionati del mare che per l’occasione hanno raggiunto la nota località turistica del Golfo di Policastro. Organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Scario – con il patrocinio del Comune di San Giovanni a Piro – la traversata ha impegnato per diverse ore tutti gli amanti del mare che si sono cimentati in questa appassionante avventura.