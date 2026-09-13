Tragico malore in spiaggia a Battipaglia: muore un uomo di 67 anni

Un drammatico episodio si è verificato lungo la fascia costiera di Battipaglia, dove un uomo di 67 anni, originario di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, ha perso la vita in seguito a un malore improvviso mentre trascorreva la giornata presso uno stabilimento balneare locale.

La dinamica dell’evento e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente all’interno della struttura ricettiva. I presenti e la direzione del lido hanno tempestivamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine per prestare i primi aiuti all’uomo, accasciatosi all’improvviso.

Sul posto sono giunti in breve tempo gli operatori del servizio di emergenza sanitaria e gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, guidati dal comandante Domenico Di Vita, per gestire la situazione e awiare le verifiche del caso.

Le procedure dell’autorità giudiziaria

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il sessantasettenne non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, awenuto per cause naturali riconducibili a un malore improvviso.

Gli agenti di Polizia Municipale hanno informato tempestivamente il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno per la gestione delle formalità di rito. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma dell’uomo è stata successivamente trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli.