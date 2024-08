Tragico incidente sulla SS18 a Capaccio: due morti e un ferito grave

Un nuovo lutto sulla strada statale 18. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, si è verificato un incidente stradale nel tratto che attraversa il comune di Capaccio Paestum. Lo scontro frontale tra un’auto e una moto ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di un terzo.

Dinamica dell’incidente e soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato violento, tanto da provocare la morte sul colpo di due persone a bordo della moto. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un’eliambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Agropoli e le forze dell’ordine. I caschi rossi hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere contorte dei veicoli. La polizia stradale e i carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Alla polizia municipale il compito di regolare il traffico.

A causa della gravità dell’incidente, infatti, la SS18 è stata chiusa al traffico tra gli svincoli di Agropoli Nord e Cafasso, provocando lunghe code e disagi per gli automobilisti.