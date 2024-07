Tragedia sulla Cilentana: sequestrata l’auto che ha travolto e ucciso Giovanni Ambruosi

La Procura di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro della Lancia Musa coinvolta nel tragico incidente che ha portato alla morte di Giovanni Ambruosi, 49enne di Futani. Lo scontro, avvenuto domenica sera sulla Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola, ha sconvolto la comunità locale.

Dinamica dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni, sembra che Ambruosi stesse attraversando la strada a scorrimento veloce insieme al figlio 15enne per prestare soccorso a un’automobilista in panne. Nel tentativo di evitare il giovane, la Lancia Musa lo ha investito in pieno. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 49enne.

Indagini in corso

Le indagini dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono ancora in corso per chiarire ogni aspetto della dinamica dell’incidente. Gli accertamenti tecnici sulla vettura sequestrata potrebbero fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

Un lutto che ha sconvolto la comunità

La morte di Giovanni Ambruosi ha determinato dolore nella sua comunità. L’Amministrazione comunale di Futani ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Ambruosi come “un’anima buona, uno dei raggi più forti del sole della nostra quotidianità”. Tante le presenze questa mattina alle esequie. Per l’occasione era stato indetto il lutto cittadino.