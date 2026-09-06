Alburni

Tragedia sul raccordo Sicignano-Potenza: trovato il corpo senza vita sotto il viadotto

Ritrovato il cadavere di un uomo sotto il viadotto Fiumara di Tito lungo il raccordo Sicignano-Potenza. Indagini in corso della Polizia Stradale.

Di: Ernesto Rocco
Polizia

I soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sotto il viadotto Fiumara di Tito, situato lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza nel tratto lucano. L’allarme è scattato nella serata dopo la segnalazione di una vettura in sosta lungo la carreggiata in direzione Salerno, apparentemente abbandonata e priva di occupanti a bordo.

Il ritrovare del corpo sotto il viadotto

Gli agenti della Polizia Stradale sono giunti tempestivamente sul posto per effettuare i primi rilievi sul veicolo fermo lungo la carreggiata. La presenza dell’auto priva di conducente ha fatto scattare le operazioni di perlustrazione nella zona circostante. Le attività di ricerca hanno visto l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco del comando di Potenza, supportati da un elicottero del Corpo per il sorvolo dell’area, unitamente al personale sanitario del 118 e alle squadre dell’Anas per la gestione del traffico.

Le perlustrazioni sotto la struttura del viadotto Fiumara di Tito si sono concluse con la drammatica scoperta del cadavere. L’intervento dei soccorritori non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Si tratterebbe di un 42enne originario di Gravina di Puglia.

Le indagini in corso della Procura

L’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata dell’accaduto. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo. Al momento le forze dell’ordine mantengono aperte tutte le ipotesi investigative, senza escludere la pista del gesto estremo né quella del tragico incidente. Gli inquirenti stanno proseguendo con gli accertamenti tecnici sulla vettura e i rilievi nell’area del ritrovamento per ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima.

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