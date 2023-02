Tragedia sfiorata a Salerno: violento impatto tra due auto

E’ stata sfiorata la tragedia, questa notte, a Salerno, dove in pieno centro cittadino si è verificato l’ennesimo incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Lo scontro è avvenuto tra due auto, all’altezza delle Poste Centrali, in quello che viene definito uno degli incroci più pericolosi in città: il punto in cui la strada via Cilento va verso il lungomare Trieste e si interseca con Corso Garibaldi.

I soccorsi

Le persone coinvolte nel sinistro, sono state accompagnate, dai sanitari del 118, all’ospedale “Ruggi” di Salerno per i controlli sanitari del caso, ma fortunatamente i traumi riportati, sembra, non siano particolarmente gravi.

L’ennesimo sinistro

Una tragedia sfiorata quella di stanotte, perché entrambe le automobili coinvolte, dopo l’impatto hanno terminato la loro corsa su un marciapiede e poi contro il muro di una palazzina.

I danni riportati dalle auto e anche dagli arredi urbani, dimostrano la violenza dell’impatto. Fortunatamente in quel momento nessun pedone stava transitando sul marciapiede.

Questo è soltanto l’ultimo incidente registrato nel centro urbano di Salerno. Nelle ultime tre settimane ci sono stati ben tre morti.

Il Comune è al lavoro per provare a garantire maggior sicurezza, istituendo zone 30, autovelox e migliorando la segnaletica stradale in città.