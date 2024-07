Tragedia sfiorata a Piaggine: operaio ferito da furgoncino in movimento

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, a Piaggine: uno degli operai addetti alla rimozione delle luminarie, installate per le celebrazioni della Madonna del Carmine, è caduto mentre cercava di fermare il furgoncino utilizzato per i lavori.

Il mezzo, per cause ancora da accertare, si è avviato per corso Umberto I e ha impattato anche contro un’abitazione, per fortuna disabitata. Il caso e la fortuna hanno anche voluto che, dinanzi all’abitazione dove spesso giocano i bambini, non ci fosse nessuno al

momento dell’impatto.

Il giovane operaio, nel tentativo di fermare il furgoncino, è caduto riportando diverse ferite. L’uomo sanguinava, ma i soccorsi sono arrivati dopo diversi minuti.

L’automedica del 118 è arrivata dopo oltre quaranta minuti, presso il Saut di Piaggine non vi era il medico ed è arrivato, pertanto, il medico in servizio presso il Saut di Bellosguardo che, quindi, ha avuto bisogno di diverso tempo per raggiungere il luogo dell’incidente. Per prestare tempestivo soccorso, i passanti, si sono ritrovati costretti ad allertare un medico della zona, il dottore Nicola Petraglia.

“Se l’operaio avesse riportato ferite più gravi sarebbe morto e questo a causa della mancanza di personale medico presso i Saut dei nostri comuni” hanno lamentato i residenti.

L’operaio è stato trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide dove, in queste ore, sta ricevendo tutte le cure e si sta sottoponendo a tutti gli esami del caso.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della volante di Vallo della Lucania, i carabinieri in servizio a Piaggine e gli agenti della Polizia Municipale di Piaggine che stanno effettuando tutti i rilievi del caso.