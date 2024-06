Tragedia in una scuola a Milano: muore docente Salernitano

Un tragico ultimo giorno di scuola alla Media “Vico” di Milano, dove Armando Mainardi, professore salernitano di 47 anni, questa mattina, ha perso la vita. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. Saranno tuttavia le indagini delle autorità competenti a fare piena luce sulle cause del decesso.

L’uomo è stato trovato senza vita nei bagni della scuola media per cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari, che hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Una tragedia che ha profondamente scosso anche la città di Salerno, dove Armando era molto conosciuto soprattutto per la sua passione granata. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno rincorrendo sui social:

“Abbiamo perso un pezzo del nostro cuore e della nostra anima, Armando era passione pura, amore viscerale per Salerno e la Salernitana. Senza di lui la Zolla non sarebbe mai esistita, tante cose non sarebbero state come per fortuna sono state, per noi niente da oggi sarà come prima”, il messaggio di dolore espresso dalla pagina fb “La zolla di Bolic”, da lui gestita.