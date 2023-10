Tragedia al Sacro Monte di Novi Velia: muore donna colpita da un malore

Questo mattino, il Sacro Monte di Novi Velia è stato teatro di una tragedia che ha colpito profondamente i presenti.

Una Giornata di Devozione Sospesa

La giornata era dedicata alla cerimonia di chiusura del Santuario, ma ben presto si è trasformata in un dramma quando una donna presente ha avvertito un improvviso malore.

Un Cuore Spezzato

Il malore, forse un infarto, ha colpito la malcapitata in modo fulminante. Nonostante i tentativi di soccorso immediati, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare.

Un Momento di Grande Sconcerto

La notizia ha gettato una ombra di tristezza su ciò che doveva essere un momento di devozione e celebrazione.

La vittima era originaria di Altavilla Silentina. Era tra i tanti Pellegrini che oggi ha raggiunto il Monte per la chiusura. Inutili i soccorsi del 118.