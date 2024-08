Tragedia al Festival del Sordo: sale a due il numero delle vittime

Dopo la morte di Ettore Cro’, avvenuta lo scorso 5 agosto, un altro dei motociclisti feriti durante la sparatoria al ‘Deaf International Festival’ di Capaccio Paestum non ce l’ha fatta. Vincenzo Spera, 58enne di Marsala, è deceduto nel pomeriggio di oggi, dopo 27 giorni di agonia.

Ricoverato all’ospedale di Battipaglia dal 14 luglio scorso, Spera era stato raggiunto da due proiettili all’addome e al braccio destro. Sottoposto a interventi chirurgici d’urgenza a fegato, intestino e per la riduzione di una frattura al gomito, non è riuscito a superare le gravi ferite.

La notizia della sua morte è stata comunicata dalla moglie Caterina: “La vita a volte è imprevedibile, ingiusta. La tua scomparsa mi ha lasciato un vuoto. Sarà strano non averti qui, accanto a me. Hai lottato con audacia fino all’ultimo. Il tuo sorriso sarà impresso nel mio cuore. Mi manchi e mi mancherai ogni giorno della mia vita. Sei andato via assieme ad Ettore, sarete compagni di vita anche su, in cielo. Ti amo e ti amerò per sempre”.

Aggrava la posizione dei fratelli Ciccarelli

Con la morte di Spera, si aggrava ulteriormente la posizione dei due fratelli napoletani, Gaetano e Raffaele Ciccarelli. Alle accuse iniziali si aggiunge ora quella di duplice omicidio.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Salerno su delega della Procura della Repubblica, proseguono senza sosta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e di individuare il movente della sparatoria.