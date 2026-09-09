Cilento

Tragedia ad Acciaroli, turista trova la morte in vacanza: indagini in corso

Dramma ad Acciaroli: una donna di Avellino muore durante il soggiorno. La Magistratura ha posto la salma sotto sequestro per chiarire le cause del decesso.

Di: Ernesto Rocco
Spiagge libere occupate ad Acciaroli: la protesta dei bagnanti a Pollica

Una donna residente ad Avellino è deceduta improvvisamente ad Acciaroli mentre trascorreva un periodo di vacanza lungo la costa cilentana. La tragedia si è consumata in modo repentino a causa di un malore, trasformando un momento di riposo in un dramma che lascia aperti diversi interrogativi. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato tutti i rilievi istituzionali per fare piena luce sugli eventi.

Accertamenti giudiziari e sequestro della salma


Per permettere lo svolgimento degli esami medico-legali, la salma della donna è stata posta sotto sequestro e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno gli approfondimenti autoptici, qualora disposti dal magistrato di turno, a fornire risposte certe sui fattori determinanti che hanno provocato la morte della cittadina irpina.

La comunità locale sotto shock per il dramma in vacanza

L’episodio ha destato profondo cordoglio nella frazione marina del comune di Pollica e tra quanti la conoscevano.

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