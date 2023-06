Tragedia a Sant’Arsenio: cade da una finestra e muore. Aveva 44 anni

Tragedia nel pomeriggio a Sant’Arsenio dove una donna di 44 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitata dalla finestra della sua abitazione situata nel centro del paese. A dare l’allarme i familiari e vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, purtroppo per la donna, mamma di un ragazzo, non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo della tragedia gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Maresciallo Vincenzo Giuliano ed i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Si attende l’arrivo del magistrato per gli esami del caso.

Il cordoglio

Grande il cordoglio della comunità locale per la tragedia. Là notizie si è subito diffusa in paese.