Tragedia a Salerno, camion perde il carico che travolge e uccide ciclista

Tragico incidente questa mattina a Salerno, dove un ciclista di 49 anni, originario di Caserta, ha perso la vita in un grave incidente avvenuto in via Fra’ Generoso.

La dinamica

L’uomo, che era in gruppo con altri ciclisti, è stato travolto dal carico di ecoballe perso da un camion in transito sulla corsia opposta.

I soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorritori: sul posto Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Municipale a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. I caschi rossi sono intervenuti anche con un’autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per il 49enne non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasto ferito gravemente anche un altro ciclista, trasportato d’urgenza in ospedale.

Strada chiusa al transito

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. In corso le indagini.