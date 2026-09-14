Tragedia a Roccadaspide: la città piange Maria Serena Cammarota. Mercoledì i funerali

La comunità di Roccadaspide è avvolta dal dolore per la scomparsa di Maria Serena Cammarota, una giovane donna di soli 43 anni volata via tra l’affetto dei suoi cari. Ricordata da tutti per la sua natura dolce e sensibile, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra parenti, amici e concittadini.

Il cordoglio della famiglia

A testimoniare la profondità dell’affetto che la circondava sono le parole scelte dalla famiglia per l’annuncio dei funerali: “Sei volata via, trova ora la serenità e il riposo che la tua anima libera cercava. L’amore profondo e attento per tuo figlio resta la tua eredità più cara, un bene prezioso che il tempo non potrà mai scalfire”. La donna lascia il piccolo Carmine, la madre Gaetana Galardo, il fratello Pasquale con Teresa, la sorella Lucia con Giuseppe, Salvatore, oltre a nipoti, cugini e quanti l’hanno amata.

La ricostruzione dei fatti

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nel centro cittadino di Roccadaspide. La donna è precipitata dal balcone del suo appartamento, situato al quarto piano di un palazzo della zona. L’impatto con il suolo si è rivelato fatale e il corpo privo di vita è stato rinvenuto successivamente nel retro dello stabile, tra l’erba alta. All’origine del decesso ci sarebbe un gesto volontario: Maria Serena conviveva con alcune fragilità, ma nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico.

L’ultimo saluto e le esequie

La salma di Maria Serena giungerà martedì 15 settembre presso la sua abitazione in via Mazzini, verso le ore 12:00. I funerali si svolgeranno mercoledì 16 settembre, alle ore 15:00, presso la Chiesa della Natività di Roccadaspide, dove la comunità potrà stringersi in un ultimo abbraccio alla famiglia.