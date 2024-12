Tragedia a Postiglione: 36enne muore schiacciato da un camion

Tragedia verso le 11:00 di questa mattina a Postiglione dove un giovane di 36 anni, D.C., è deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un camion. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto nella zona industriale. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono giunte l’automedica della Croce Rossa di Serre e l’ambulanza, ma il personale, dopo aver tentato tutte le manovre di rianimazione, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le prime ricostruzioni

A quanto pare e stando alle prime ricostruzioni il camion si sarebbe avviato da solo, forse a causa di un problema ai freni, e avrebbe preso l’uomo in pieno per poi finire contro il cancello dell’azienda di proprietà della famiglia della vittima e in cui la stessa vittima lavorava.

Sgomento in tutta la comunità

Dolore e incredulità a Postiglione dove tutta la comunità è sotto shock per l’accaduto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri in servizio presso la Caserma di Postiglione. Non appena la notizia si è diffusa tante persone sono giunte sul posto, strazianti le urla di disperazione dei presenti e tutto il paese si è stretto intorno alla famiglia del 36enne conosciuto e benvoluto da tutti.