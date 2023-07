Traffico intenso ma senza particolari disagi sulle strade italiane. A2 tra autostrade con maggior flusso

Il fine settimana del 28-30 luglio è stato caratterizzato da un traffico intenso sulle strade italiane, ma senza particolari disagi. Il bollino rosso ha spinto molti italiani a spostarsi per le vacanze, sia in auto che in aereo. I maggiori flussi di traffico si sono registrati lungo le principali autostrade del Paese, in particolare sull’A1 Milano-Napoli, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo e sull’A14 Bologna-Taranto. Anche le strade statali hanno registrato un traffico sostenuto, in particolare quelle che conducono alle località turistiche più frequentate.

Il monitoraggio dell’Anas

Anas ha lavorato per garantire la fluidità della circolazione, riducendo il numero dei cantieri e potenziando i controlli. Il personale ha monitorato costantemente la situazione del traffico, intervenendo tempestivamente in caso di incidenti o altri imprevisti.

Nel complesso, il fine settimana è stato positivo, con un traffico intenso ma senza particolari disagi. Anas si prepara ora al traffico del prossimo fine settimana, che sarà ancora più intenso a causa delle festività di Ferragosto.

Ecco i dati più significativi del traffico: