Torta soffice alle mandorle: una ricetta rapida e semplice che con il suo aroma e sapore conquisterà il palato di tutta la famiglia

Ciao amici, oggi prepariamo insieme una deliziosa torta soffice alle mandorle con una ricetta estremamente facile e veloce! In appena pochi minuti avrete un impasto pronto, che si rivelerà incredibilmente buono e leggero.

La torta alle mandorle

Questa torta alle mandorle è semplicemente perfetta per ogni occasione: puoi gustarla a colazione, come merenda o come dessert alla fine di un pranzo o di una cena in famiglia o con amici.

L’aroma che si diffonde mentre la torta cuoce è semplicemente divino, e il suo sapore delicato conquisterà il palato di tutta la famiglia.

Ma non è tutto! La superficie della torta risulterà leggermente croccante grazie alle deliziose decorazioni con le scaglie di mandorle.

Ecco la ricetta per preparare la torta soffice alle mandorle

Con questa ricetta, potrai preparare una torta soffice alle mandorle che farà felici tutti i tuoi ospiti. E il bello è che sembrerà che tu abbia trascorso ore in cucina, quando in realtà sarà stata una preparazione semplice e rapida.

Ingredienti

200 g di mandorle tritate finemente

200 g di zucchero

200 g di burro morbido

4 uova

200 g di farina

1 bustina di lievito in polvere

1 pizzico di sale

Scorza grattugiata di un limone

50 gr di mandorle affettate (per decorare)

Procedimento

Prendete una ciotola grande e uniscici il burro morbido e lo zucchero. Mescolate bene fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Aggiungete le uova, una alla volta, e continuate a mescolare fino a quando non saranno completamente incorporate. Ora è il momento delle mandorle! Aggiungetele alla miscela di burro, zucchero ed uova e mescola bene. Aggiungete anche la farina setacciata, il lievito in polvere, il pizzico di sale e la scorza grattugiata di limone. Mescolate ancora una volta fino a ottenere un impasto omogeneo e profumato. Imburrate una teglia da torta e preparate il forno preriscaldandolo a 180°C. Versate l’impasto nella teglia precedentemente imburrata e decorate la superficie con le mandorle affettate. Ora mettete la torta nel forno preriscaldato e lasciala cuocere per circa 30-35 minuti, o finché non risulterà dorata. Una volta che la torta è cotta, togliete la teglia dal forno e lasciatela raffreddare per qualche minuto. Poi sfornatela delicatamente su un piatto da portata e lasciatela raffreddare completamente. Quando la torta è fredda, mettetela in un vassoio per una bella presentazione.

Ora è il momento di condividere questa deliziosa torta soffice alle mandorle con i tuoi amici e familiari! Preparati per i complimenti che riceverai per questa meravigliosa creazione.