Torraca: pronto il progetto da 1,2 milioni per la frana al Santuario

È stato presentato dal comune di Torraca il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza del sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici e della strada comunale Cordici, arteria collegata alla Strada Provinciale 16 Val d’Agri. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 1.254.000 euro.

I danni del dissesto idrogeologico nel Golfo di Policastro

Il piano di intervento, redatto dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegnere Vincenzo Bruzzese, si è reso indispensabile in seguito al grave dissesto idrogeologico che nei giorni 5 e 6 febbraio scorsi ha colpito il centro collinare del Golfo di Policastro. Eventi franosi di rilevante entità avevano causato lo sprofondamento di circa 2 metri del sagrato del Santuario e l’interruzione della viabilità comunale che collega le abitazioni di zona alla SP16 Val d’Agri, sia da valle che da monte.

La mobilitazione istituzionale e le fasi del piano

La vicenda è stata immediatamente attenzionata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Bianco. Attraverso il lavoro dell’ufficio tecnico, si è giunti in breve tempo alla convocazione di un tavolo tecnico istituzionale insieme ai rappresentanti degli enti competenti. L’incontro ha permesso di stabilire le azioni d’urgenza da mettere in campo per il consolidamento del versante e di individuare i percorsi economico-finanziari e tecnici necessari al ripristino definitivo dell’area.

La richiesta di finanziamento alla Regione Campania

Le decisioni concordate si sono concretizzate nei giorni scorsi con l’invio ufficiale del progetto esecutivo ai vertici della Regione Campania, in particolare al presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, e all’assessore con delega alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta. L’obiettivo formale dell’atto è ottenere il finanziamento necessario a eseguire i lavori e riportare lo stato dei luoghi alla piena e sicura fruibilità.