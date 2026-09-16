Attualità

Torraca: pronto il progetto da 1,2 milioni per la frana al Santuario

Presentato il progetto esecutivo da 1,254 milioni di euro per la messa in sicurezza del Santuario della Madonna dei Cordici a Torraca dopo la frana

Di: Maria Emilia Cobucci
Torraca, pronto il progetto da 1,2 milioni per la frana al Santuario

È stato presentato dal comune di Torraca il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza del sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici e della strada comunale Cordici, arteria collegata alla Strada Provinciale 16 Val d’Agri. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 1.254.000 euro.

I danni del dissesto idrogeologico nel Golfo di Policastro

Il piano di intervento, redatto dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegnere Vincenzo Bruzzese, si è reso indispensabile in seguito al grave dissesto idrogeologico che nei giorni 5 e 6 febbraio scorsi ha colpito il centro collinare del Golfo di Policastro. Eventi franosi di rilevante entità avevano causato lo sprofondamento di circa 2 metri del sagrato del Santuario e l’interruzione della viabilità comunale che collega le abitazioni di zona alla SP16 Val d’Agri, sia da valle che da monte.

La mobilitazione istituzionale e le fasi del piano

La vicenda è stata immediatamente attenzionata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Bianco. Attraverso il lavoro dell’ufficio tecnico, si è giunti in breve tempo alla convocazione di un tavolo tecnico istituzionale insieme ai rappresentanti degli enti competenti. L’incontro ha permesso di stabilire le azioni d’urgenza da mettere in campo per il consolidamento del versante e di individuare i percorsi economico-finanziari e tecnici necessari al ripristino definitivo dell’area.

La richiesta di finanziamento alla Regione Campania

Le decisioni concordate si sono concretizzate nei giorni scorsi con l’invio ufficiale del progetto esecutivo ai vertici della Regione Campania, in particolare al presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, e all’assessore con delega alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta. L’obiettivo formale dell’atto è ottenere il finanziamento necessario a eseguire i lavori e riportare lo stato dei luoghi alla piena e sicura fruibilità.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.