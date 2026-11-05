Cilento

Torraca, presunta violenza sessuale: chiesti 2 anni e 8 mesi per il sindaco Domenico Bianco

Il PM di Lagonegro chiede la condanna a 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Torraca, Domenico Bianco, accusato di violenza sessuale. Sentenza prevista per il 2 dicembre.

Di:
Ernesto Rocco
Domenico Bianco

Due anni e otto mesi di reclusione: è questa la richiesta formulata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro nei confronti del sindaco di Torraca, Domenico Bianco, a conclusione della requisitoria nell’ambito del procedimento che lo vede imputato con l’accusa di violenza sessuale. Il primo cittadino del comune cilentano viene giudicato con la formula del rito abbreviato.

Le accuse e il quadro investigativo

La vicenda giudiziaria ha preso il via nel 2025 a seguito della denuncia presentata da una giovane professoressa. Secondo la ricostruzione delineata dalla Procura, le condotte contestate si sarebbero verificate all’interno dell’abitazione della donna situata a Torraca. La sollecitazione di pena espressa dall’organo requirente poggia sulle risultanze investigative raccolte nel fascicolo processuale, tra cui le sommarie informazioni rese dalla persona offesa.

Potrebbero interessarti anche:

La linea difensiva e la posizione della persona offesa

Nel corso del dibattimento, l’imputato ha scelto di rilasciare dichiarazioni spontanee per chiarire la propria posizione, rigettando addebiti e ricostruzioni e sostenendo la propria estraneità ai fatti presunti. Di segno contrario resta il quadro argomentativo sostenuto dalla parte offesa. All’esito dell’analisi del materiale probatorio acquisito, il rappresentante della pubblica accusa ha sollecitato l’accertamento della responsabilità penale dell’amministratore con conseguente condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

I prossimi passaggi processuali e l’attesa per la sentenza

L’iter giudiziario entra ora nella sua fase decisiva. Il Giudice ha fissato l’udienza del prossimo 2 dicembre per ascoltare le repliche delle parti ed espletare la discussione finale, momento al quale seguirà la camera di consiglio per la pronuncia del verbale di sentenza. A rappresentare Bianco è l’avvocato Vincenzo Speranza.

Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità