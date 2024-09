Torraca: affidata in gestione la piscina comunale

È stata affidata, per i prossimi 5 anni, la gestione della piscina comunale di Torraca, chiusa dal 2019 a seguito di una tromba d’aria che causò seri danni all’impianto sportivo.

Ad aggiudicarsi il bando di gara per la gestione della piscina è stata la ASD K/O Sporting club, presieduta da Vincenzo Ferraro.

Una nuova gestione salutata favorevolmente dal Sindaco Francesco Bianco, entusiasta per la ripartenza dell’impianto sportivo. Una sfida importante per la k/o sporting club come sottolineato dal presidente Vincenzo Ferraro.