Tornano nelle piazze i “Cuori di cioccolato” Telethon per sostenere la ricerca: ecco dove trovarli

Anche quest’anno, si rinnova l’appuntamento con la maratona Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Torneranno, infatti, in oltre 3000 piazze in tutta Italia, i Cuori di cioccolato distribuiti il 15, 21 e 22 dicembre dai volontari della Fondazione Telethon, Uildm, Avis e altre associazioni.

Sarà possibile scegliere tra cuori al latte o fondenti. Per chi preferisce più una versione dell’altra sarà possibile anche scegliere i set: Due Cuori di cioccolato fondente ed un cuore al latte e Due Cuori di cioccolato al latte ed un Cuore di cioccolato fondente, con una donazione minima di 40 euro. Tante le novità di quest’anno come la scatola scrigno, collezionabile e riutilizzabile, è decorata con grafiche esclusive, rendendola un’idea regalo elegante e originale targata, come sempre, Caffarel.

Ecco dove trovare i cuori di cioccolato nelle piazze del Cilento e Vallo di Diano

Agropoli

Buonabitacolo

Camerota

Capaccio Paestum

Capaccio Scalo

Castellabate

Eboli

Felitto

Gioi

Novi Velia

Pertosa

Rofrano

Sant’Angelo a Fasanella

Sant’Arsenio

Vallo della Lucania

Il percorso della ricerca scientifica verso la cura, ricorda la Fondazione, è molto lungo: inizia dalla ricerca di base, quella che si fa in laboratorio, per proseguire con le sperimentazioni, entrando poi nella fase clinica. La Fondazione Telethon è impegnata a sviluppare collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e private affinché il lavoro dei ricercatori non si fermi al risultato scientifico di successo, ma diventi realmente accessibile per ogni paziente.

Come sostenere la ricerca

Per partecipare in prima persona alla campagna come volontario è possibile telefonare al numero 0644015415 o scrivere una mail all’indirizzo volontari@telethon.it