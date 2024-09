Torna ViviamoCilento: tra gli ospiti Paola Turci, PIF, Malika Ayane e Colapesce Dimartino

Dal 13 al 15 settembre, ad Acciaroli, nel Comune di Pollica, ospiterà nuovamente VIVIAMOCILENTO, lo Slow Festival dedicato alla celebrazione della vita lenta e della Dieta Mediterranea. Quest’anno, il festival avrà come conduttore Pippo Pelo, promettendo un’esperienza unica tra musica, conversazioni al tramonto e giochi per bambini.

Un programma ricco di attività

L’evento, che si svolgerà in una cornice naturale mozzafiato, è un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza della semplicità e l’importanza di vivere in armonia con la natura. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto l’esibizione di Vinicio Capossela, il programma di quest’anno si preannuncia ancora più ricco, con laboratori creativi per i più piccoli, degustazioni enogastronomiche a cura degli operatori locali e escursioni nei sentieri del Cilento.

Gli Spettacoli del Festival

L’apertura del festival avverrà il 13 settembre con un concerto al tramonto featuring Daniele Sepe al sax, Francesco Citera alla fisarmonica e Pietro Ciuccio alle percussioni.

Seguirà lo spettacolo “Il tempo dei Giganti” con Paola Turci e Gino Castaldo, che celebrerà un periodo iconico della musica italiana.

Il 14 settembre, i Fast Animals and Slow Kids daranno il via alla seconda giornata del festival, seguiti da un dialogo tra PIF e Dario Vergassola, che affronteranno le contraddizioni del presente. La giornata si concluderà con un incontro tra Malika Ayane e Pippo Pelo, incentrato sul tema dell’“Ansia da Felicità”. Infine, il 15 settembre, il festival si chiuderà con un’intervista e un live acustico di Colapesce Dimartino, seguiti dallo spettacolo di SARAFINE, che porterà sonorità elettroniche sul palco.