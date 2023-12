Torna nuovamente operativo l’ufficio postale di Laurino: ecco gli orari

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Collegiata 10, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Le info utili

L’ufficio postale di Laurino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

I lavori di adeguamento

L’ufficio postale è stato interessato da lavori di adeguamento infrastrutturali e di messa in sicurezza. Al fine di agevolare i cittadini, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Gregorio, ha assicurato per tutto il periodo di chiusura, un servizio navetta, gratuito, per raggiungere l’ufficio postale del comune limitrofo, Valle dell’Angelo per poi accompagnare gli utenti nel luogo di residenza.