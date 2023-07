Torna “Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni”: appuntamento ad Omignano Scalo

Dalla splendida terrazza fiorita del Bar Nazionale di Omignano Scalo, gestito con passione dalla famiglia Caporale Scalo sin dal lontano 1972, prenderanno il via martedì 11 luglio alle ore 21:00 le sfilate della ventesima edizione del Concorso di bellezza “Miss Cilento, Vallo di Diano, Alburni”. Questo evento, ideato e promosso su tutto il territorio da Lino Miraldi, si distingue in diversi aspetti dagli altri concorsi di bellezza che si svolgono nel corso dell’anno.

L’ideatore spiega: “Gli obiettivi della manifestazione sono molteplici: sviluppare la conoscenza del nostro territorio e dei suoi centri storici, valorizzare l’artigianato locale e raccontare il Cilento attraverso le sue bellezze, tradizioni e cultura, visti dalla prospettiva di chi vive e respira il territorio. Vogliamo dare voce ai cittadini di ogni singolo paese attraversato dalla manifestazione, riportando alla luce suoni, profumi e scorci di vita quotidiana, al fine di creare una connessione autentica con il territorio”.

Il Concorso, che si concluderà alla fine di agosto, rappresenta l’evoluzione di un evento che, in vent’anni, ha riscosso un enorme successo, senza mai ripetersi ma mantenendosi costantemente aggiornato.

Il concorso

“L’obiettivo di questo evento è unire magicamente, sotto il segno della Bellezza e della Dieta Mediterranea, il territorio del Cilento con quello del Vallo di Diano, due luoghi che sono autentiche culle di civiltà e pensiero. In queste terre si respira aria di mito, cultura e arte”, afferma entusiasta Lino Miraldi.

“Infatti, se nel Cilento nasceva la filosofia di Parmenide, il filosofo dell’Essere e padre fondatore della scuola medica-eleatica, nel Vallo di Diano la Certosa di Padula rappresenta un punto di riferimento da tutelare e valorizzare. Il Cilento e il Vallo di Diano non sono soltanto luoghi di eccellenza culturale, ma sono anche punti di connessione con le realtà umane e sociali di due territori fantastici. Il Cilento deve volare con orgoglio sulle ali della fantasia e della creatività, grazie a nuovi progetti culturali che fungono da motore per la crescita sociale, economica e turistica dell’intero territorio”.

Durante il tour, un cast di bellissime Miss accompagnerà le tappe del concorso, che si preannunciano come una vetrina ideale per scoprire nuovi talenti canori del territorio. Oltre a ciò, non mancheranno ospiti sorpresa, pronti a rendere ogni momento dell’evento ancora più speciale e coinvolgente.