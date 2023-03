Torna l’ora legale: ecco quando spostare le lancette e cosa c’è da sapere

Il passaggio dall’ora solare a quella legale avverrà la notte tra sabato 25 marzo e domenica 26. Torna l’ora legale, e purtroppo si dorme un’ora in meno. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3

Come funziona il passaggio dall’ora solare a quella legale

Il passaggio dall’ora solare a quella legale è un processo abbastanza semplice. Alla mezzanotte tra sabato 25 marzo e domenica, l’orologio deve essere spostato indietro di un’ora. Ciò significa che, alle 2:00 del mattino, l’ora tornerà “un’ora indietro”, ovvero 1:00.

Per gestire al meglio questo cambio di ora, è importante essere preparati e organizzati. La cosa migliore da fare è quella di cercare di andare a letto prima rispetto al solito, in modo da avere un sonno adeguato e riposante durante il cambio di ora.

Come dormire meglio durante il cambio di ora

Durante il cambio di ora è importante cercare di dormire il più possibile, in modo da affrontare al meglio la giornata successiva. Per questo motivo, è fondamentale cercare di andare a letto più presto rispetto al solito, in modo da dare al corpo il tempo necessario per riposare. Si consiglia di ridurre anche l’assunzione di caffeina e di alcol durante la notte prima del cambio di ora, in modo da evitare di compromettere il proprio riposo.

Consigli su come affrontare al meglio il cambio di ora

Il cambio dall’ora solare a quella legale può essere un momento difficile per il corpo, quindi è importante sapere come affrontarlo al meglio. Prima di tutto, è importante cercare di andare a letto più presto nelle due sere precedenti al cambio di ora, in modo da dare al corpo il tempo necessario per riposare.

Inoltre, è importante ridurre l’assunzione di caffeina e alcol durante la notte prima del cambio di ora, in modo da evitare di compromettere il proprio riposo. Infine, è importante cercare di fare un po’ di esercizio fisico durante la giornata, in modo da rilassarsi e sentirsi pronti per affrontare la giornata successiva.

I benefici dell’ora legale

L’ora legale può essere una buona cosa per molte persone. Innanzitutto, significa che le giornate saranno più lunghe, in modo da avere più tempo per fare cose interessanti. Ciò significa anche che avremo più tempo per studiare, fare sport, andare a fare una passeggiata, leggere un libro, o semplicemente per rilassarci. Inoltre, con l’ora legale c’è più luce nel tardo pomeriggio, in modo da avere più tempo per godersi l’aria aperta prima di andare a letto.